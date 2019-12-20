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Деньги

Стремительно укрепляющаяся гривня установила мировой рекорд

17:25 20 декабря 2019 246
Украинская гривня и доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

С начала года украинская национальная валюта — гривня — укрепилась по отношению к доллару США на 19% и возглавила список валют мира по этому показателю. Соответствующий рейтинг обнародовало агентство Bloomberg.

На второе место вышел российский рубль, который по отношению к доллару вырос на 12%.

В пятерку наиболее растущих валют мира включили также египетский фунт, тайский бахт и шекель (Израиль).

По мнению аналитиков агентства, в Украине укрепление национальной валюты содействует сдерживанию трудовой миграции.

Отметим, что на субботу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 гривен за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года. Таким образом, вновь побит предыдущий четырехлетний максимум официального курса гривни, который был установлен 20 декабря (23,37 гривен за доллар).

О том, как влияет курс валют на стоимость товаров в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар падает, но товары в магазинах не дешевеют: почему так происходит».

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