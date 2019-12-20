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Стремительно укрепляющаяся гривня установила мировой рекорд
С начала года украинская национальная валюта — гривня — укрепилась по отношению к доллару США на 19% и возглавила список валют мира по этому показателю. Соответствующий рейтинг обнародовало агентство Bloomberg.
На второе место вышел российский рубль, который по отношению к доллару вырос на 12%.
В пятерку наиболее растущих валют мира включили также египетский фунт, тайский бахт и шекель (Израиль).
По мнению аналитиков агентства, в Украине укрепление национальной валюты содействует сдерживанию трудовой миграции.
Отметим, что на субботу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 гривен за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года. Таким образом, вновь побит предыдущий четырехлетний максимум официального курса гривни, который был установлен 20 декабря (23,37 гривен за доллар).
О том, как влияет курс валют на стоимость товаров в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар падает, но товары в магазинах не дешевеют: почему так происходит».
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