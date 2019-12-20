Деньги

Доллар пробил очередной минимум: сколько стоит валюта в банках и на "черном" рынке

На 20 декабря 2019 года Нацбанк установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне 2337,4052 гривен за 100 долларов. Официальный курс евро — 2598,4934 гривен за 100 евро.

Отметим, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 декабря — 2341,3086 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад 13 января 2016 года — 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Минфин опубликовал данные о покупке-продаже валюты в банках и на «черном» рынке.

Напомним, по мнению экспертов, в 2020 году валютный курс может опуститься до отметки 21 грн/доллар.

О том, как влияет курс валют на стоимость товаров в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар падает, но товары в магазинах не дешевеют: почему так происходит».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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