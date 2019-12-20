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Происшествия

Семейный бизнес: на Днепропетровщине родители «зарабатывали» на съемках детей в порно (фото)

17:36 20 декабря 2019 64
Преступник
Инф. «ФАКТОВ»

В сельской местности Днепропетровской области полиция обнаружила несколько порностудий, где снимали детскую порнографию. Ранее правоохранители задержали мужчину, который продавал порнофильмы со своей малолетней дочерью в главной роли.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что первичную информацию о появлении в сети детского порно украинская киберполиция получила от коллег из Австралии. Правоохранители установили, что преступная группировка организовала несколько порностудий, для съемок привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. Причем на студии их отвозили родители, за что получали оплату.

Организатор, 43-летний житель Днепропетровщины, склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео, а также выполнял работу оператора.

При продаже детской порнографии рассчитывались исключительно с помощью криптовалют.

Полицейские провели обыски и обнаружили доказательства преступной деятельности. За создание и продажу детской порнографии виновным грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что житель Житомира снимал в порнороликах свою 8-месячную дочь.

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