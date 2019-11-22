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Происшествия

Под Винницей мужчина снимал порнофильмы с малолетней дочерью и продавал через интернет (фото)

15:48 22 ноября 2019 38
мужчины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, в Винницкой области задержали мужчину, который развращал свою малолетнюю дочь, снимая это на видео, а затем распространяя фильмы через интернет. Ранее в Житомирской области задержали мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порноснимков и видеороликов.

Как сообщили в полиции Винницкой области, уголовное производство было открыто еще в июне 2019 года на основании информации правоохранительных органов Австралийского союза о развращении малолетнего ребенка, создании и распространении в сети интернет предметов порнографического характера.

В ходе следствия полиция собрала доказательства того, что 39-летний житель Винницкой области в течение 2013−2014 годов развращал свою малолетнюю дочь, которой сейчас 11 лет. Он создавал видео — и фото-материалы с признаками детской порнографии и распространял за вознаграждение через сайты в сети интернет.

В ходе обысков по месту жительства извращенца были изъяты видеокамера, фотоаппарат, с помощью которых изготавливалась порнопродукция, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители.

Мужчине сообщено о подозрении. За такое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Подозреваемый задержан с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве 17-летняя девушка заявила, что ее с 9 лет развращал собственный отец. А в Черновицкой области 16-летняя девушка, которую насиловал отец, родила от него ребенка.

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