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Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно
Самый результативный нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке». 23-летний нападающий якобы отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. По официальной информации, последний матч первой части чемпионата Украины с «Десной» (1:0) форвард пропустил из-за травмы.
Отметим, что после игры в Швеции Беседин действительно отправился на допинг-контроль и из-за этого чартер с динамовской делегацией на борту вылетел из Мальме с серьезной задержкой только после того, как Артем поднялся на борт последним.
Футбольный клуб «Динамо» уже выступил с официальным заявлением по поводу появившейся информации.
«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.
Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", — сказано в заявлении клуба.
Отметим, что в текущем сезоне футболист забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи в 23 матчах за «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что «Динамо» не смогло дожать в решающем матче «Лугано» и вылетело из еврокубков.
Фото ФК «Динамо»
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