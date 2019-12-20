Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно

Спорт

Самый результативный нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке». 23-летний нападающий якобы отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. По официальной информации, последний матч первой части чемпионата Украины с «Десной» (1:0) форвард пропустил из-за травмы.

Отметим, что после игры в Швеции Беседин действительно отправился на допинг-контроль и из-за этого чартер с динамовской делегацией на борту вылетел из Мальме с серьезной задержкой только после того, как Артем поднялся на борт последним.

Футбольный клуб «Динамо» уже выступил с официальным заявлением по поводу появившейся информации.

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", — сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в текущем сезоне футболист забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи в 23 матчах за «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что «Динамо» не смогло дожать в решающем матче «Лугано» и вылетело из еврокубков.

Фото ФК «Динамо»



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