Ханука: когда зажигают свечи и как проводят праздник

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Вечером 22 декабря зажгутся свечи в честь еврейского праздника Ханука. Такое название он получил от выражения «ханнукат ха-мизбеах» (освящение или обновление жертвенника). Еще одно его название — Хаг Урим — переводится как Праздник Огней.

Праздник Ханука был установлен во II веке до нашей эры в память об очищении от скверны Второго Храма, возобновлении храмовой службы и чуде, сопровождавшем это событие. Первый его день приходится на 25-е число месяца кислев по еврейскому календарю, что в нынешнем году соответствует 23 декабря, но уже вечером 22 декабря будет зажжена первая ханукальная свеча. А закончится празднование через восемь дней, вечером 30 декабря.

Когда в 370 году до н .э. (3390 год по еврейскому календарю) евреи вернулись из вавилонского плена, Земля Израиля входила в состав Персидской империи. В 332 году до н. э. Персию завоевал Александр Македонский, при котором еврейскому населению жилось вполне свободно и спокойно. Но после смерти Македонского империя была разделена между его полководцами. Так, в частности, одному из них достался Египет (сюда входила и Земля Израиля), другой — из династии Селевкидов — стал царем Сирии. Позднее Сирия завоевала Египет. И с этого времени положение евреев значительно ухудшилось. Особенно плохо все стало при императоре Антиохе IV Эпифане (Безумном). Он запретил евреям изучение Торы и соблюдение заповедей, насильно пытаясь сделать их последователями процветавшего на территории Селевкидского государства эллинизма с его культом физической силы и внешней красоты, верой в абсолютность человеческого разума и отсутствием каких-либо этических норм и ограничений. По приказу императора первосвященник Йоханан был смещен, а затем его убили. Но большинство евреев не предали свою веру. И именно на них начались гонения.

В стремлении превратить евреев в язычников Антиох IV дошел до того, что 25 кислева 168 года до н. э. осквернил Иерусалимский Храм: разграбил сокровищницу, принес на храмовом алтаре в жертву Зевсу свинью. Гонения на иудеев ужесточились, вплоть до убийства тех, кто отказывался поклоняться идолам, соблюдал шабат, делал обрезание сыновьям и употреблял в еду только кошерные продукты. Такое положение вещей долго продолжаться не могло, в народе зрело возмущение, вылившееся в восстание. А начало ему положили события, произошедшие в городке Модиине, которым правил Матитьяу, сын первосвященника Йоханана. Сюда прибыли солдаты Антиоха, чтобы собирать налоги и приобщить местных жителей к эллинизму. Они построили жертвенник и попытались заставить Матитьяу принести на нем жертву. Тот отказался. Мало того, когда один из евреев все же хотел выполнить приказ, Матитьяу убил его, а сыновья и друзья правителя смогли расправиться с солдатами и разрушить жертвенник. После этого Матитьяу с пятью своими сыновьями и единомышленниками ушел в Иудейские горы, чтобы возглавить восстание против греко-сирийского владычества, призвав всех верных Торе евреев присоединиться к ним.

Через какое-то время Матитьяу, уже в преклонном возрасте, назначил своим преемником сына Иехуду, имевшего способности выдающегося полководца. К отрядам восставших стало присоединяться все больше людей. И через три года большая часть Иудеи была освобождена от захватчиков и евреи подошли к Иерусалиму.

Первым делом они занялись Храмом, который находился в полном запустении: повсюду была грязь, золотой храмовый семисвечник похищен, все осквернено языческими изображениями. Общими усилиями Храм вычистили, построили новый жертвенник, который освятили (т. е. в первый раз принесли на нем жертвы, приурочив дату к третьей годовщине осквернения Храма — к 25 кислева 165 года до н. э.). Но когда хотели зажечь изготовленный из железа временный храмовый светильник — менору, оказалось, что чистого масла для этого практически нет. Нашелся один небольшой кувшинчик, хватить которого могло только на день горения. Менору все-таки зажгли. И произошло чудо. Огонь горел восемь дней — ровно столько, сколько нужно было для приготовления нового чистого масла.

В знак благодарности Богу и в память о чуде — символе победы слабых над сильными и чистых над нечистыми — мудрецы того поколения установили праздник Ханука, главная заповедь которого — зажигание ханукальных свечей.

Что нужно и чего нельзя делать в праздник

В синагогах и еврейских домах каждый год на видном месте устанавливаются ханукии — специальные светильники, в которые наливают оливковое масло и для которых используют фитили из ваты или льняных нитей. Таких светильников-чаш с маслом в ханукии восемь, а в качестве девятого светильника, от которого зажигают эти восемь (он называется шамаш — «слуга»), берут свечу из воска. Оливковое масло можно заменить другим (лишь бы горело ярко и без копоти), а можно вообще вместо масла использовать свечи. Но ни в коем случае нельзя заменить масло и свечи электрическими лампочками, прикрепив их к светильнику.

В течение восьми праздничных дней, а вернее, вечеров, в ханукиях зажигают свечи (начиная с одной и каждый день прибавляя по свече). Причем исполнение этой заповеди обязательно для всех. Даже те, у кого вообще нет денег, обязаны одолжить их или продать какую-нибудь вещь, чтобы купить масло либо свечи.

Первоначально ханукии ставили у входа в дом, но позже перенесли их в помещения. Теперь их принято ставить в домах, где живут постоянно, и, как правило, в комнатах, где едят. Если в доме зажигается несколько светильников, они должны располагаться в разных местах, чтобы без помех увидеть, сколько свечей горит. Устанавливают их на высоте не ниже 24 и не выше 80 сантиметров от пола (выше ханукалии разрешено ставить только в синагогах).

Светильники зажигаются после захода солнца. И хотя трудиться в дни Хануки разрешено, уже за полчаса до этого момента нельзя есть и заниматься любой работой. Можно только изучать Тору. А когда наступает время зажечь огонь, нельзя делать даже это.

Пока огонь горит (а длиться это должно как минимум 50 минут, в том числе не менее получаса после появления на небе звезд), женщины, следуя древнему обычаю, не работают в знак огромной благодарности Всевышнему за освобождение от издевательств чужестранных правителей, присвоивших себе право первой ночи с каждой выходившей замуж еврейской девушкой. И в память о Йеудит, дочери первосвященника. Когда ее насильно привели к вражескому полководцу, она притворилась, что готова уступить ему, и сначала накормила негодяя блюдами из сыра, которые вызывают сильную жажду, а потом допьяна напоила вином. Когда же он заснул, девушка отрубила ему голову и принесла ее в Иерусалим. Воины, увидев, что стало с их предводителем, в ужасе разбежались.

Каждый член семьи должен иметь и зажигать свой светильник. Но женщине (даже незамужней) не положено самой зажигать ханукальный огонь, за нее это делает отец, муж или другой мужчина, а она обязательно присутствует при этом ритуале, отвечая «амен» на благословения мужчины.

Огонь, горящий в ханукиях, священен, поэтому его ни в коем случае нельзя переносить с места на место и использовать при чтении или выполнении каких-либо работ. Как нельзя использовать для будничных целей оставшиеся в чашечках светильника масло и обгоревшие фитили. После праздника их сжигают.

В Хануку не оплакивают умерших, запрещено поститься. Запрет касается всех без исключения. Более того, в праздничные дни еды должно быть больше, чем обычно. Обязательно готовят жареные на масле картофельные оладьи и пончики. А в память о поступке Йеудит ни один стол не обходится без блюд, приготовленных из сыра. Застолье сопровождается песнями, посвященными празднику, и рассказами о чудесах, совершавшихся в те дни Всевышним.

Существует еще один обычай: родители в ночь на четвертый или пятый день выдают своим детям (даже если «ребенок» уже давно сам зарабатывает себе на жизнь) «ханукальные деньги», которые они могут тратить по своему усмотрению. Но с малых лет взрослые учат детей, что, конечно, часть денег они могут потратить для себя, например, на игру с ханукальным волчком («дрейдлом»), часть отдать друзьям в качестве так называемых ханукальных. Но самое главное, что часть их должна пойти на выполнение заповеди, которая называется цдаха, — добрые дела в помощь бедным и нуждающимся, чтобы не нарушить закон Торы, гласящий: «Не ожесточай сердца твоего и не сжимай руки твоей перед братом твоим нищим». Ведь недаром слово цдаха буквально переводится как «оказание справедливости» или «благотворительность», но никак не милостыня.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как и когда иудеи празднуют Новый год.

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