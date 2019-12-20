Происшествия

Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве (видео)

20 декабря в Киеве сгорела машина соучредительницы общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой. Появилось видео с камеры наблюдения — на нем зафиксирован момент поджога автомобиля. Об этом сообщает «Информатор».

«Правый верхний угол. 04:16:52 мужчина подошел с канистрой, поджег и убежал, когда в 14:17:20 машина вспыхнула», — написала Алена Парфенова в своем Facebook.

Пострадавшая утверждает, что будут видео и с других камер наблюдения. Судя по фотографиям, машина выгорела дотла, и восстановить ее не удастся.

Пока полиция проводит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью. По словам Егорова, машина восстановлению не подлежит.

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