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Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве (видео)
20 декабря в Киеве сгорела машина соучредительницы общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой. Появилось видео с камеры наблюдения — на нем зафиксирован момент поджога автомобиля. Об этом сообщает «Информатор».
«Правый верхний угол. 04:16:52 мужчина подошел с канистрой, поджег и убежал, когда в 14:17:20 машина вспыхнула», — написала Алена Парфенова в своем Facebook.
Пострадавшая утверждает, что будут видео и с других камер наблюдения. Судя по фотографиям, машина выгорела дотла, и восстановить ее не удастся.
Пока полиция проводит следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью. По словам Егорова, машина восстановлению не подлежит.
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