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У соосновательницы «Батьки SOS» сгорело авто: не исключен поджог (фото)
В ночь на 20 декабря в Киеве сгорел автомобиль соосновательницы общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой. Ранее эта активистка выступала против отмены школьной формы и заявляла: «Нам Зеленский не указ».
Алена Парфенова в своем Facebook утверждает, что при осмотре сгоревшего автомобиля следователь сказала, что похоже на поджог.
«Там предварительное заключение ГСЧС, что возгорание произошло внутри вследствие замыкания. Будет еще окончательный вывод ГСЧС, и тогда уже будет известна окончательная квалификация», — заявили полицейские в комментарии «Радио Свобода«
«Мне годами поступали угрозы. Говорили: Ты же не бессмертна, подумай о семье, у тебя же есть ребенок», — прокомментировала Парфенова ситуацию ВВС News Украина.
Ранее сообщалось, что 19 декабря, во Львовской области дотла сгорела редакция районной газеты «Голос Самбірщини».
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