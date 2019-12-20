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Происшествия

У соосновательницы «Батьки SOS» сгорело авто: не исключен поджог (фото)

12:42 20 декабря 2019 153
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 20 декабря в Киеве сгорел автомобиль соосновательницы общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой. Ранее эта активистка выступала против отмены школьной формы и заявляла: «Нам Зеленский не указ».

Алена Парфенова в своем Facebook утверждает, что при осмотре сгоревшего автомобиля следователь сказала, что похоже на поджог.

«Там предварительное заключение ГСЧС, что возгорание произошло внутри вследствие замыкания. Будет еще окончательный вывод ГСЧС, и тогда уже будет известна окончательная квалификация», — заявили полицейские в комментарии «Радио Свобода«

«Мне годами поступали угрозы. Говорили: Ты же не бессмертна, подумай о семье, у тебя же есть ребенок», — прокомментировала Парфенова ситуацию ВВС News Украина.

Ранее сообщалось, что 19 декабря, во Львовской области дотла сгорела редакция районной газеты «Голос Самбірщини».

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