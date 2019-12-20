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Спорт

Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования

19:45 20 декабря 2019 44
Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 21 декабря, во французском Анси на Международном биатлонном стадионе имени Сильви Бекар продолжится третий этап Кубка мира по биатлону. Насыщенная программа соревновательного дня будет включать в себя две гонки преследования.

У мужчин в топ-60 по итогам спринта попали четверо украинцев. Чемпион мира Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами с 18-й стартовой позиции (отставание от лидера — 1:03 сек), Антон Дудченко — с 31-й (+1:18 сек), Артем Прима — с 34-й (+1:27 сек) и Руслан Ткаленко — с 39-й (+1:37 сек).

У женщин на 10-километровую дистанцию, также с четырьмя стрельбами, выйдут пятеро украинок. Елена Пидгрушная (на фото) имеет 9-й стартовый номер (отставание от лидера — 0:47 сек), Дарья Блашко — 30-й (+1:35 сек), Юлия Джима — 38-й (+1:46 сек), Вита Семеренко — 50-й (+2:03 сек) и ее сестра Валя Семеренко — 55-й (+2:09 сек).

В прямой трансляции обе гонки, мужскую (начало — в 14:00) и женскую (16:00), можно будет смотреть на сайте «ФАКТОВ».

Также прямой эфир запланирован на телеканалах «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч-ТВ» (Россия) и «Беларусь 5».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидгрушная при «чистой» стрельбе финишировала девятой в спринте.

Фото biathlon.com.ua

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