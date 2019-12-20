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- 19:49 По 2500 гривен с носа: Корниенко признался, во сколько обошелся новогодний корпоратив "слуг народа"
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По 2500 гривен с носа: Корниенко признался, во сколько обошелся новогодний корпоратив "слуг народа"
В эти минуты на территории центра «Парковый» в Киеве проходит новогодний корпоратив народных депутатов от партии «Слуга народа», за билеты на который избранникам пришлось выложить 2,5 тысячи гривен. Об этом глава партии Александр Корниенко заявил в интервью УНН.
Он заверил, что часть собранных средств направят на благотворительность, кроме того, и на самом празднике на эти цели будут собирать деньги.
«Билеты стоили 2500 гривен, и часть этих денег пойдет на благотворительность… Мы депутатам билеты заблаговременно выдали, и они заранее за них рассчитались. Также еще отдельно будем собирать деньги на благотворительность во время корпоратива», — сказал Корниенко.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что во время корпоратива состоятся благотворительные аукционы.
Тем временем в сети появились расценки на праздничные блюда, которые предлагают депутатам на корпоративе. По данным Telegram-канала Pavlovsky News, цены на салаты стартуют со 100 гривен на человека, на горячие блюда — с 200 гривен. За коктейль придется заплатить 1,5 тысячи гривен, за бутылку водки — около 3 тысяч, за бутылку виски — все 35 тысяч гривен.
Отметим, что праздник «слугам» устроили на фоне массовых акций протеста против открытия рынка земли.
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