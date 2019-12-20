23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Беларусь сливают": в Минске снова массовые протесты против "интеграции" с Россией

20:48 20 декабря 2019 69
«Беларусь сливают»: в Минске снова массовые протесты против «интеграции» с Россией
Инф. «ФАКТОВ»

В Минске более тысячи человек вышли на протест против углубления интеграции с Россией. Поводом стала очередная встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, которую собравшиеся восприняли как сдачу интересов государства.

По словам одного из организаторов акции, члена оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (не зарегистрирована официально. Ред.) Павла Северинца, не случайно Путин провел рандеву с Лукашенко накануне дня чекиста.

«Сегодня день чекиста. В этот день Путин и Лукашенко собрались в Питере делить Беларусь. Пусть не думают, что они празднуют свою победу», — сказал он собравшимся.

Ранее стало известно, что после встречи президентов России и Беларуси сторонам так и не удалось согласовать спорные вопросы в рамках программы экономической интеграции — в нефтяной, газовой и налоговой сферах. При этом были достигнуты договоренности в сфере сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

домашний майонез

Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Ксения Собчак

«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер