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"Беларусь сливают": в Минске снова массовые протесты против "интеграции" с Россией
В Минске более тысячи человек вышли на протест против углубления интеграции с Россией. Поводом стала очередная встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, которую собравшиеся восприняли как сдачу интересов государства.
По словам одного из организаторов акции, члена оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (не зарегистрирована официально. Ред.) Павла Северинца, не случайно Путин провел рандеву с Лукашенко накануне дня чекиста.
«Сегодня день чекиста. В этот день Путин и Лукашенко собрались в Питере делить Беларусь. Пусть не думают, что они празднуют свою победу», — сказал он собравшимся.
Ранее стало известно, что после встречи президентов России и Беларуси сторонам так и не удалось согласовать спорные вопросы в рамках программы экономической интеграции — в нефтяной, газовой и налоговой сферах. При этом были достигнуты договоренности в сфере сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.
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