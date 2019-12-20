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Мир

Почему Лукашенко не может договориться с Путиным: названы три важных момента

18:12 20 декабря 2019 327
Путин и Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

После переговоров президентов Путина и Лукашенко в плане по интеграции Беларуси в РФ остались несогласованные моменты. Об этом сообщает DW.

«Остались «три блока вопросов» — в нефтяной, газовой и налоговой сферах, — которые «мешают достигнуть пакетной договоренности», — сказал Максим Орешкин, министр экономического развития России.

Он заявил это 20 декабря после окончания в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Беларуси Путина и Лукашенко. Незадолго до встречи стало известно, что согласована схема компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает правильным создать Союзное государство с Беларусью. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря. Также он сказал, что русские, белорусы и украинцы — это один народ, но «решение по строительству союзного государства на 90 процентов не выполнено».

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