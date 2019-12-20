Происшествия

Выпрыгнул с 7-го этажа: в Одессе мужчина погиб, спасаясь от пожара

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 20 декабря, в Суворовском районе Одессы. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, сообщение о пожаре в 9-этажном доме на улице Бочарова, 15 поступило в службу спасения примерно в 11:40. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на 7-м этаже. Ранее в Одессе подожгли магазин, принадлежащий, по некоторым данным, депутату Одесского областного совета Александру Ахмерову.

«Пожар локализован в 12:00, а через минуту уже ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв. метра. По словам прохожих, до прибытия подразделения ГСЧС из окна горевшей квартиры выпрыгнул мужчина 1989 года рождения», — рассказали в главке.

В ведомстве отметили, что ожогов на теле пострадавшего не было. Но при транспортировке в больницу он умер в машине скорой помощи от травм, полученных в результате падения с высоты.

Очевидцы предполагают, что молодой мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от огня.

В полиции заявили, что расследование открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»). По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее руководитель управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк опроверг официальное заявление СБУ о том, что должностные лица регионального главка пытались уничтожить документы по проверке колледжа, в котором 4 декабря произошел пожар.



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