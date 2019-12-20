Новый набсовет и руководство «Киевметростроя» заявили о готовности начать работу — СМИ

Украина

17 декабря 2019 во время Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества (ПАО) «Киевметрострой» было принято решение о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета компании и избран ее новый состав. Новый набсовет заявил о готовности приступить к работе немедленно.

Об этом сообщило руководство «Киевметростроя» в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина», сообщают «Украинские новости».

На должность председателя Наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» на первом заседании ее нового состава избран Токарев Олег Николаевич, а на должность генерального директора вернулся Александр Метелица, специалист с 25-летним опытом в сфере строительства метро.

«Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, мы имеем свидетельство о злоупотреблениях и кражах предыдущего менеджмента. Поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно и мы это сделали, хотя бывшие руководители „Киевметростроя“ пытались помешать проведению собрания акционеров», — прокомментировал решение акционеров председатель наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев.

Причина изменений — неудовлетворительные темпы строительства Печерской-Сырецкой ветки метро. По плану до 2021 года «Киевметрострой» должен сдать в эксплуатацию ветку метро на Виноградарь. Работы частично были профинансированы из столичного бюджета и должны были начаться в 2018 году. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагалось строительство 2 станций — «Мостицкая» и «Проспект Правды» — и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии. За год от общего объема строительно-монтажных работ выполнено всего 2,5%.

Именно поэтому на внеочередном собрании было избрано новое руководство и изменен состав наблюдательного совета. Но предыдущие руководители во главе с Василием Кобилем блокируют работу предприятия, привлекают «титушек» к силовому удержанию помещений, а также «черных регистраторов» для блокировки осуществления регистрационных действий по замене гендиректора, заявили участники пресс-конференции.

«Общее собрание, которое было созвано как внеочередное, проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, на них присутствовали акционеры и их представители, обладающие более 65% голосующих акций, — подчеркнул заслуженный юрист Украины, управляющий партнер юридической фирмы „Ильяшев и Партнеры“ Михаил Ильяшев. — В случае попыток блокировать работу (а мы уже видим такие попытки с помощью „черных регистраторов“) или присвоить средства компании в „транзитный“ период любыми лицами, в том числе из состава предыдущего менеджмента, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности».

Не обошлось без «титушек» и плохо подготовленных митингующих, которых организаторы пересчитали по головам, и во время пресс-конференции. Люди, которые собрались под зданием пресс-центра «Интерфакс-Украина», не знали даже с какой целью они вышли на протест, о чем свидетельствует видео.

ПАО «Киевметрострой» является предприятием по комплексному строительству объектов метрополитена, специальных подземных сооружений и технических тоннелей. Кроме этого, «Киевметростроем» для столицы выполняются работы, связанные с подземной спецификой города. С момента своего основания в 1949 году компания сдала в эксплуатацию 52 станции «Киевского метрополитена» и более 74 км тоннелей, а также подземные торгово-развлекательные комплексы и переходы, жилые дома, производственные и административные здания различного назначения и тому подобное.

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