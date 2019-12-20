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Украина и Россия подтвердили договоренность о долгосрочном транзите газа
Представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли договоренности о транзите российского газа по территории Украины. Об этом сообщили в Офисе президента Зеленского.
В сообщении достигнутые договоренности названы окончательными.
Вместе с тем подробности обещают озвучить только в субботу, 21 декабря, на брифинге министра Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. Брифинг пройдет в Офисе президента.
В Еврокомиссии уточнили, что речь идет о подписании протокола, определяющего «долгосрочный» транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.
Также данные о подписании документов подтвердили российские источники. По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, до конца года стороны подпишут еще и пятилетний контракт на транзит газа.
Напомним, ранее глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл главные козыри Украины на «газовых переговорах» с РФ.
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