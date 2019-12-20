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Украина

Гримчака на свободу не выпустили, но залог уменьшили в три раза

21:52 20 декабря 2019 66
Юрий Гримчак в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял важное решение в деле экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

По ходатайству стороны защиты чиновника размер залога уменьшили с шести до двух миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сам Гримчак на заседании суда не присутствовал, с ним организовали видеоконференцию из Черниговского следственного изолятора.

Напомним, в ноябре экс-чиновнику еще на два месяца продлили арест, предложили внести шесть миллионов гривен залога, а также переформулировали текст подозрения. Так, арестованным вменяют вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения неким государственным деятелем. Якобы все это совершалось по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 УК Украины). Обвинение считает, что Гримчак и его помощник могли потребовать более миллиона долларов за свои услуги.

В декабре помощника освободили из СИЗО.

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