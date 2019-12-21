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Россия снова попалась: новое российское оружие "засветилось" на Донбассе
Пропутинские террористы на Донбассе применяют не только новейшее лазерное оружие российского производства, но и другую техники из «военторга» страны-агрессора.
Еще одно доказательство этого обнаружила Генпрокуратура Украины, говорится в сообщении ведомства.
«Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после обстрела со стороны луганских боевиков, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.
«Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 „Таволга“, 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 „Таволга“ на вооружении не состоял и не состоит», — заявляют в ГПУ.
В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовать в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что террористы на Донбассе постоянно нарушают минские договоренности, обстреливая украинских военных из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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