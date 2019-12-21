Украина

Россия снова попалась: новое российское оружие "засветилось" на Донбассе

Пропутинские террористы на Донбассе применяют не только новейшее лазерное оружие российского производства, но и другую техники из «военторга» страны-агрессора.

Еще одно доказательство этого обнаружила Генпрокуратура Украины, говорится в сообщении ведомства.

«Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после обстрела со стороны луганских боевиков, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

«Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 „Таволга“, 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 „Таволга“ на вооружении не состоял и не состоит», — заявляют в ГПУ.

В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовать в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что террористы на Донбассе постоянно нарушают минские договоренности, обстреливая украинских военных из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter