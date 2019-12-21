23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия снова попалась: новое российское оружие "засветилось" на Донбассе

2:25 21 декабря 2019 42
Таволга
Инф. «ФАКТОВ»

Пропутинские террористы на Донбассе применяют не только новейшее лазерное оружие российского производства, но и другую техники из «военторга» страны-агрессора.

Еще одно доказательство этого обнаружила Генпрокуратура Украины, говорится в сообщении ведомства.

«Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после обстрела со стороны луганских боевиков, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

«Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 „Таволга“, 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 „Таволга“ на вооружении не состоял и не состоит», — заявляют в ГПУ.

В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовать в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что террористы на Донбассе постоянно нарушают минские договоренности, обстреливая украинских военных из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Венера в Водолее

Венера в Водолее: как это скажется на гороскопах всех знаков зодиака

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Пугачева

Никакой соли: стало известно, как похудела Алла Пугачева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер