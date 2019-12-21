Пожар в одесском колледже: глава областного управления ГСЧС и его заместитель уволены

Украина

Расследование обстоятельств резонансного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получило продолжение. Как стало известно «ФАКТАМ», приказом главы ГСЧС Украины в запас уволен начальник регионального главка службы генерал-майор Виктор Федорчак и освобожден от занимаемой должности его заместитель Михаил Вовк. Согласно другому приказу, с 20 декабря на должность начальника областного управления назначен полковник Вадим Шулюк, который ранее был первым замом Федорчака.

В пятницу, 20 декабря, во время сессии областного совета вскрылись новые подробности трагедии. Так, по словам главы областного управления Нацполиции Олега Беха, в колледже во время учебного процесса использовались обогреватели, в связи чем возникает вопрос о качестве центрального отопления в учреждении. Выявлен ряд других нарушений: помимо отсутствия соответствующей противопожарной системы, системы автоматического оповещения об опасности, в электрощитовой была обнаружена «перемычка», позволяющая значительно увеличить нагрузку на электросеть. В частности, стояло оборудование на 16 ампер, а указанная «перемычка» позволяла повысить нагрузку до 32 ампер.

«Сейчас следствие устанавливает личность человека, изменившего схему работы электрооборудования», — отметил Олег Бех.

По его словам, в день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов, но фактически присутствовали 172 человека, а также 35 сотрудников.

Возгорание произошло на третьем этаже в кабинете заведующей отделением экономики и предпринимательства, которая отсутствовала в тот момент в кабинете. Затем, как отметил Бех, огонь распространился на верхние этажи, с которых эвакуация фактически была невозможна, то есть шансы спастись были практически равны нулю.

Любопытно, что во время допросов руководство колледжа и преподаватели заявили: в сентябре и ноябре текущего года в учреждении проводился всеобщий инструктаж по противопожарной технике безопасности. Тем не менее, никто из студентов не мог вспомнить о проведении таких занятий.

Также установлено: на некоторых этажах провели реконструкцию, которая, вероятно, затруднила выход людей на улицу, и сейчас проверяется законность этих работ.

Быстрому распространению огня также способствовал стройматериал «вагонка», которую использовали в колледже во время ремонта. Как отметил начальник главка, в 2014 году была проверка, по результатам которой администрации учебного заведения было предписано «вагонку» убрать, но этого не сделали.

«Идентифицированы восемь тел. Сейчас в ходе следственных действий определяют принадлежность еще шести тел, которые находятся на экспертизе», — сказал Бех.

В рамках следствия назначены 64 экспертизы, в том числе 25 судебно-медицинских по травмам, которые получили потерпевшие, и 16 связанных с исследованием тел погибших.

Напомним, жертвами пожара в одесском колледже, вспыхнувшего 4 декабря, стали 16 человек.

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