- 09:14 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 09:08 Как надо питаться зимой, чтобы не набрать лишнего веса: советы известного диетолога
- 08:58 На улицах Запорожья грабители нападали на женщин, используя электрошокер
- 08:36 Боевики на Донбассе продолжают использовать лазер, один боец ВСУ травмирован
- 08:34 Легкий рецепт штоллена: печь к Рождеству нужно уже сейчас
- 08:16 В Донецке участники «русского марша» разгромили нашу машину, а потом набросились на нас, — волонтер
- 07:59 Буллинг и рукоприкладство: вокруг украинского посольства в Швеции разгорается скандал
- 07:45 Пожар в одесском колледже: глава областного управления ГСЧС и его заместитель уволены
- 07:42 Бег и плавание снижают уровень гормонов стресса: как обрести душевное равновесие
- 07:23 Туман и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходные
- 06:37 Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
- 05:56 Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США
Пожар в одесском колледже: глава областного управления ГСЧС и его заместитель уволены
Расследование обстоятельств резонансного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получило продолжение. Как стало известно «ФАКТАМ», приказом главы ГСЧС Украины в запас уволен начальник регионального главка службы генерал-майор Виктор Федорчак и освобожден от занимаемой должности его заместитель Михаил Вовк. Согласно другому приказу, с 20 декабря на должность начальника областного управления назначен полковник Вадим Шулюк, который ранее был первым замом Федорчака.
В пятницу, 20 декабря, во время сессии областного совета вскрылись новые подробности трагедии. Так, по словам главы областного управления Нацполиции Олега Беха, в колледже во время учебного процесса использовались обогреватели, в связи чем возникает вопрос о качестве центрального отопления в учреждении. Выявлен ряд других нарушений: помимо отсутствия соответствующей противопожарной системы, системы автоматического оповещения об опасности, в электрощитовой была обнаружена «перемычка», позволяющая значительно увеличить нагрузку на электросеть. В частности, стояло оборудование на 16 ампер, а указанная «перемычка» позволяла повысить нагрузку до 32 ампер.
«Сейчас следствие устанавливает личность человека, изменившего схему работы электрооборудования», — отметил Олег Бех.
По его словам, в день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов, но фактически присутствовали 172 человека, а также 35 сотрудников.
Возгорание произошло на третьем этаже в кабинете заведующей отделением экономики и предпринимательства, которая отсутствовала в тот момент в кабинете. Затем, как отметил Бех, огонь распространился на верхние этажи, с которых эвакуация фактически была невозможна, то есть шансы спастись были практически равны нулю.
Любопытно, что во время допросов руководство колледжа и преподаватели заявили: в сентябре и ноябре текущего года в учреждении проводился всеобщий инструктаж по противопожарной технике безопасности. Тем не менее, никто из студентов не мог вспомнить о проведении таких занятий.
Также установлено: на некоторых этажах провели реконструкцию, которая, вероятно, затруднила выход людей на улицу, и сейчас проверяется законность этих работ.
Быстрому распространению огня также способствовал стройматериал «вагонка», которую использовали в колледже во время ремонта. Как отметил начальник главка, в 2014 году была проверка, по результатам которой администрации учебного заведения было предписано «вагонку» убрать, но этого не сделали.
«Идентифицированы восемь тел. Сейчас в ходе следственных действий определяют принадлежность еще шести тел, которые находятся на экспертизе», — сказал Бех.
В рамках следствия назначены 64 экспертизы, в том числе 25 судебно-медицинских по травмам, которые получили потерпевшие, и 16 связанных с исследованием тел погибших.
Напомним, жертвами пожара в одесском колледже, вспыхнувшего 4 декабря, стали 16 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!