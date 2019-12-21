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Общество и люди

Буллинг и рукоприкладство: вокруг украинского посольства в Швеции разгорается скандал

7:59 21 декабря 2019 377
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Временная поверенная Украины в Швеции Елена Полунина оказалась в центре дипломатического скандала. Сотрудники посольства обвиняют ее в рукоприкладстве и нарушении их трудовых прав. В этом, в частности, призналась одна из дипломатов, которая пожаловалась на незаконное досрочное прекращение контракта с ней. По ее словам, это стало следствием длительной травли, включающей махинации с ее подписями и создание жилищных проблем.

Журналисты опубликовали скриншоты сообщений женщины, которые были удалены со страницы МИД Украины в Facebook и Telegram.

«Я — именно тот дипломат, которую вчера charge d'affaires ударила дверью и бросала кипой бумаг в лицо в посольстве Украины в Швеции. Вопреки уговорам не идти в ряды МИД, потому что это заскорузлая советская тоталитарная машина, я все-таки решила работать в пользу государства. Теперь понимаю, к сожалению, почему меня отговаривали», — описала случившееся с ней дипломат.

По ее словам, после акта насилия со стороны руководства она обратилась к медикам и в полицию Стокгольма, которые все зафиксировали документально.

Однако теперь женщину подводят под так называемую «плановую ротацию», с приказом ее уже ознакомили, но она его не подписала.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о неприятных сюрпризах проекта нового Трудового кодекса Украины.

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