Украина

Отказ от "трудовых" и увольнение без причины: стало известно, какие "сюрпризы" готовят украинцам в новом КЗоТе

В скором времени украинцев помимо увеличения обязательного трудового стажа могут ждать и другие неприятные сюрпризы, которые прописаны в проекте нового Кодекса законов о труде (КЗоТ), опубликованного недавно в социальных сетях.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

Автор статьи отмечает, что самым неприятным новшеством являются новые причины для увольнения. Так, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Раньше нужно было указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так «попрощался» с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его.

Более того, чаще всего судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.

Новые причины для увольнения:

по желанию работодателя;

повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

«Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре», — говорится в документе.

А если сотрудник откажется подписывать соглашение, то работодатель его может просто заранее предупредить.

«В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором», — говорится в документе.

Все причины для увольнения:

истечение срока трудового договора;

согласие сторон;

расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35−40);

независимые от воли сторон основания (статьи 42−46);

основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);

другие основания, предусмотренные законом.

Вопрос беременных

По новому КЗоТу защищать от увольнения будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов. В мировой практике, увольнение беременных женщин — это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.

Опять же, беременные женщины и женщины с маленькими детьми не является плохими работниками, а возможно даже лучшими, потому что они более мотивированы лучше работать, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своему ребенку.

Среди других неприятных сюрпризов указывается то, что

доплату за работу на выходных сократят в 5 раз;

краткосрочные контракты смогут заключать на период до 5 лет — он не будет автоматически становиться бессрочным.

Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работоголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн.

«Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда», — говорится в проекте.

Другими словам, раньше доплата была на уровне не меньше 100%, а в новых правилах — 20%.

Из обещанных новаций — отказ от «бумажных» трудовых книжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии со статьей 7 Закона Украины № 2629-VIII от 23.11.2018 г. «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», с 1 декабря в стране вырос прожиточный минимум на одного человека.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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