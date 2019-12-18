21 декабря 2019

Его дебют состоялся на сцене театра Садовского с партией Андрея в опере Гулака-Артемовского ''Запорожец за Дунаем''. Это произошло ровно 100 лет назад. Успех был огромным. Ведь наконец-то мечта мальчика из бедной крестьянской семьи села Марьяновка под Белой Церковью осуществилась.

Мама Ивана Козловского мечтала совсем о другой судьбе для своего сына. Она очень хотела, чтобы он стал сельским священником. И, отдавая Ваню в школу, надеялась, что дальше он отправится учиться в семинарию, а там уже и да архиерейского сана будет, как говорится, рукой подать. Иван же решил после школы поехать в Киев. В бурсе при Михайловском монастыре ему нравилось то, что и крыша над головой была, и кормили неплохо, и — главное! — можно было петь в настоящем хоре при Софийском соборе.

Хористами там были в основном студенты Политехнического института и Киевского университета имени св. Владимира. С ними Ивану было хорошо. Талантливого парня все привечали и поддерживали. Даже после призыва в Красную Армию занятий оперным искусством Иван не оставлял. И, когда в Полтаве молодой солдатик с блеском исполнил на сцене музыкально-драматического театра свою первую большую оперную партию — Фауста в одноименной опере Гуно, его талант был оценен не только специалистами, но и юной актрисой Сашенькой Герцик, которая вскоре стала его первой женой.

Прошло совсем немного времени — и слава об Иване Семеновиче Козловском гремела уже на всю страну. Он стал солистом Большого театра в Москве. Он гастролировал с оперной труппой театра по европейским столицам. Он был обласкан властью и награждён самыми высокими орденами и медалями. Он стал любимцем женщин и, расставшись с первой женой, мог выбирать спутницу жизни из множества молодых поклонниц, от которых просто не было отбоя. Правда, не все тут у него получалось так, как хотелось. Например, симпатичная артистка мюзик-холла Мария Миронова, которой знаменитый уже на весь мир Козловский сделал предложение руки и сердца, мэтру отказала. Сердце будущей матери прекрасного актера Андрея Миронова было занято глубоким чувством к эстрадному артисту Александру Менакеру, который был значительно моложе не только Козловского, но и самой Мироновой. И тогда Иван Семенович остановил свой выбор на очаровательной актрисе Галине Сергеевой, блестяще сыгравшей роль мопассановской Пышки в известном советском фильме.

Козловский часто приезжал в Киев и Белую Церковь. В родной Марьяновке он финансировал создание музыкальной школы, в которую передал профессиональные инструменты, в том числе четыре уникальных рояля. И продолжал выступать, выступать, выступать, вызывая восхищение оперной публики, особенно женской её половины. ''Он даже состарился красиво'', — сказала однажды знаменитая оперная певица Белла Руденко…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.