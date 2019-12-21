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В Украине стартует верификация всех социальных выплат: что нужно знать
В субботу, 21 декабря, в Украине вступил в силу закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», предусматривающий сразу несколько видов проверок получателей пенсий и субсидий.
В частности, новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат:
- превентивная верификация — проверка при обращении физического лица за назначением выплат (ее запуск отсрочен до 1 января 2021 года);
- текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам;
- ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам.
Процесс верификации должен быть автоматическим и осуществляться на специально созданной информационно-аналитической платформе, работу которой обеспечит Минфин. Это же министерство будет утверждать перечень госвыплат, которые подлежат верификации.
При обнаружении несоответствий орган, который осуществляет государственные выплаты, может назначить проверку и прекратить ее начисление. Если же выплаты были назначены на основе недостоверных данных — их получателю предстоит вернуть неправомерно полученные средства.
Рада приняла закон на пленарном заседании 17 октября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, когда начнет работу Государственная социальная служба, на которую и возложено проведение верификации.
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