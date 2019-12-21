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Украина

Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ

13:48 21 декабря 2019 577
Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и РФ до 27 декабря 2019 года заключат пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. При этом проект документа предусматривает возможность его пролонгации на 10 лет. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях», — сказал он.

Предусматриваются гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд кубических метров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд кубических метров. По словам Оржеля, предусматривается постепенное увеличение тарифа на прокачку российского газа по территории Украины — в соответствии с европейской методологией его определит регулятор.

Кроме того, до конца года Россия выплатит Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, соглашение удалось заключить во многом благодаря тому, что компания провела анбандлинг и теперь полностью соответствует требованиям европейского энергорынка. Также Витренко подтвердил, что «пакетное» соглашение с «Газпромом» не предусматривает отказа от исков к РФ по нефтегазовым активам, утраченным после аннексии Крыма.

Правительство Украины уже опубликовало полный текст протокола переговоров.

Напомним, вечером 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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