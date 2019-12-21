Инвесторы и банки сворачивают проекты из-за неопределенной ситуации с «зеленым» тарифом

Украина

Иностранные инвесторы приостанавливают финансирование проектов по развитию альтернативной энергетики в Украине из-за неопределенности ситуации с «зеленым» тарифом. Об этом заявил вице-президент NBT AS Берген Творг, комментируя отсутствие компромисса между властью и инвесторами по «зеленому» тарифу.

«Ситуация с точки зрения внешних инвесторов, которые готовы инвестировать в Украину, следующая. Большинство из действительно крупных инвесторов приостановили свою деятельность, но пока они не сказали окончательное „нет“. Однако есть такая часть инвесторов, которые уже покинули страну, и они не намерены в дальнейшем инвестировать в Украину, потому что нет уверенности, нет доверия со стороны органов власти», — сказал Творг.

Он также отметил — если украинская власть не примет компромиссного решения по «зеленому» тарифу, которое устроит как власть, так и бизнес, иностранные инвесторы и международные финансовые учреждения, которые их кредитуют, уйдут из Украины.

«Сегодня мы обсуждали с одним из крупных банков, который готов инвестировать в Украину. Банк имеет очень много проектов, на миллиарды евро по всему миру, и уже очень много выполненных работ. Если мы примем наиболее негативный сценарий, наиболее рискованный сценарий, особенно со стороны политических деятелей, принимающих решения, ясно, что в данный момент этот банк также приостановил свою финансовую деятельность и инвестиции (в Украине. — Авт.)», — отметил Творг.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ. Однако на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы «зеленого» тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект № 2543 компромиссным, и отмечает, что его принятие станет положительным сигналом для инвесторов.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали достичь на законодательном уровне компромисса в вопросе «зеленых» тарифов для сохранения инвестпривлекательности Украины. Письмо с таким обращением они направили в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.

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