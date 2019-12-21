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Украина

Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ

14:41 21 декабря 2019 204
Цены на газ
Инф. «ФАКТОВ»

Транзитные газовые договоренности с РФ позволяют прогнозировать снижение цен на газ для внутренних украинских потребителей. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Он пояснил, что это возможно в связи с тем, что «все стабильно и никак не срывается ситуация».

Напомним, Украина и Россия договорились о заключении нового пятилетнего контракта на транзит российского газа по территории нашей страны. Причем в правительстве Украины ожидают, что тариф на транзит газа будет расти обратно пропорционально объемам прокачиваемого топлива (на данный момент «Газпром» гарантирует транзит в 2020 году 65 млрд кубических метров топлива, а в 2021−22 годах — по 40 миллиардов кубометров).

Ранее в эфире украинского телеканала премьер-министр Алексей Гончарук выразил мнение о том, что вне зависимости от достижения транзитных договоренностей с РФ цены на газ для украинцев будут снижаться.

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