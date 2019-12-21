- 15:13 На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото
- 15:09 В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города
- 14:50 Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе
- 14:49 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования
- 14:42 На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит
- 14:41 Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ
- 14:20 В Луцке на полицейских напали с ножом, есть раненые
- 13:56 Семью Заворотнюк преследуют проблемы: мужу актрисы заблокировали счета
- 13:49 Инвесторы и банки сворачивают проекты из-за неопределенной ситуации с «зеленым» тарифом
- 13:48 Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ
- 13:41 День Анны: душевные поздравления и открытки
- 13:33 В Киеве вандалы изуродовали известный памятник
Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ
Транзитные газовые договоренности с РФ позволяют прогнозировать снижение цен на газ для внутренних украинских потребителей. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Он пояснил, что это возможно в связи с тем, что «все стабильно и никак не срывается ситуация».
Напомним, Украина и Россия договорились о заключении нового пятилетнего контракта на транзит российского газа по территории нашей страны. Причем в правительстве Украины ожидают, что тариф на транзит газа будет расти обратно пропорционально объемам прокачиваемого топлива (на данный момент «Газпром» гарантирует транзит в 2020 году 65 млрд кубических метров топлива, а в 2021−22 годах — по 40 миллиардов кубометров).
Ранее в эфире украинского телеканала премьер-министр Алексей Гончарук выразил мнение о том, что вне зависимости от достижения транзитных договоренностей с РФ цены на газ для украинцев будут снижаться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!