У соперника сборной Украины на Евро-2020 обнаружили проблемы с сердцем

Спорт

У титулованного защитника «Аякса» и сборной Нидерландов (соперника команды Украины на Евро-2020) Дейли Блинда обнаружили проблемы с сердцем, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:1) у 29-летнего футболиста закружилась голова, после чего было проведено обследование.

Тщательный медосмотр выявил у Дейли воспаление сердечной мышцы. Из-за этого игрок пропустит тренировочный сбор амстердамцев в январе, восстанавливаясь по индивидуальной программе. Точные сроки восстановления Блинда, в активе которого 66 поединков и два мяча в составе сборной Нидерландов, не уточняются.

«Всем привет. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас всех за те сообщения, что я получил. Я действительно ценю это, они мне помогают. Спасибо. Во-вторых, что касается моего состояния, то самое главное — это то, что сейчас я чувствую себя хорошо. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Спасибо вам за все. Скоро увидимся», — заявил Дейли Блинд.

Отметим, что в футболке «Аякса» Дейли Блинд пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок Нидерландов и один раз — национальный Кубок. Еще четыре трофея футболист выиграл в рядах «Манчестер Юнайтед» — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В составе голландской сборной защитник стал бронзовым призером ЧМ-2014 и добыл «серебро» Лиги наций-2019.

Кстати, Дейли Блинд — сын знаменитого защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Данни Блинда, одного из шести футболистов в мире, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер атак голландской сборной Мемфис Депай пропустит Евро-2020 из-за тяжелой травмы.

Фото Getty Images

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