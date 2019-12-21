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Деньги

Упавший доллар достиг нового дна

16:37 21 декабря 2019 142
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

Официальный курс гривни к доллару опустился до отметок, на которых в последний раз находился в декабре 2015 года. На понедельник, 23 декабря, НБУ снова немного ослабил гривню и установил курс 23,29 UAH/USD. По сравнению с пятницей 20 декабря курс опустился еще на три копейки.

Украинская гривня в 2019 году возглавила список наиболее укрепившихся валют. У аналитиков нет единого мнения по поводу того, что будет дальше с валютным курсом. По мнению ряда экспертов, замораживание бюджетных выплат приведет к ослаблению гривни и развороту рынка, а курс выйдет в диапазон 23,4−23,5 грн за доллар. Тем не менее, звучат и мнения, что наличный курс доллара опустится ниже 23 UAH/USD.

Что будет с курсом американской и европейской валюты, в материале «ФАКТОВ» «Курс евро упал ниже 26 гривен: что будет дальше».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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