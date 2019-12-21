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Пожертвовал рукой ради спасения детей: в Днепре наградили подростка, предотвратившего трагедию (фото)
В Днепропетровской области 16-летний юноша спас жизнь пяти малышам. Александр Гаркуша, ученик Криворожского лицея, летом текущего года предотвратил трагедию на детской площадке в селе Пашена Балка, где группа малышей подожгла неизвестно где найденную гранату.
Смелый подросток, чтобы избежать наихудшего, отобрал у детей опасную «игрушку» и хотел отбросить ее подальше, но боеприпас сдетонировал в руках у подростка. Юноше оторвало пальцы правой руки.
Александр 15 дней провел в реанимации, перенес три клинические смерти и три операции. Около трех месяцев пациент оставался под наблюдением врачей в больнице.
Волонтеры общественной организации «Инвалиды и воины АТО» наградили смелого подростка медалью «За верность национальной идее». А в Днепропетровском облсовете юноше вручили именную награду за спасение жизни.
Сейчас Александр учится на втором курсе Криворожского лицея с военной подготовкой. В дальнейшем он собирается, как и отец, стать военным разведчиком.
Напомним, ЧП на детской площадке в селе Пашена Балка случилось 1 июля. Осколками зацепило детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, но наиболее сильно пострадал 16-летний Александр Гаркуша, который находился ближе всех к месту взрыва.
Фото oblrada.dp.gov.ua, gur.gov.ua
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