Спорт

Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция масс-старта у мужчин и женщин

В воскресенье, 22 декабря, во французском Анси финиширует третий этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. В последний соревновательный день состоятся мужская и женская гонки с массовым стартом.

Напомним, что в масс-старт попадают 25 лучших биатлонистов по общему зачету Кубка мира и пять лучших по сумме баллов за этап, на котором проходит масс-старт.

К сожалению, у мужчин в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами Украину представит только чемпион мира Дмитрий Пидручный, занимающий в общем зачете Кубка мира 16-е место.

У женщин на дистанцию 12,5 км выйдут Елена Пидгрушная и экс-белоруска Дарья Блашко (на фото), которой 28 января исполнится 24 года. Наша олимпийская чемпионка занимает 16-е место в рейтинге Кубка мира. А вот Даша (кстати, двукратная чемпионка мира среди юниоров) отобралась в масс-старт по второму параметру, набрав 35 рейтинговых очков за спринт и гонку преследования в Анси.

Прямую видеотрансляцию гонок с массовым стартом у мужчин (в 13:10) и женщин (в 15:15) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямой трансляции гонки в Анси покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Матч!» и «Беларусь 5».

Четвертый этап Кубка мира по биатлону состоится уже после Нового года: старт в немецком Оберхофе — 9 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Елена Пидгрушная по итогам спринта вошла в десятку сильнейших.

Фото biathlon.com.ua

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