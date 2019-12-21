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В Киеве поставили самую большую елку из эклеров и установили рекорд (фото)
В Киеве в парке Тараса Шевченко поставили необычную елку — из эклеров. Сфотографироваться с ней любители сладкого смогут до 20 января. На изготовление двухметрового десертного «дерева» потребовались 1500 заварных пирожных. Для зрелищности «елку» украсили еще и блестящими новогодними шарами и гирляндами.
Авторов креативной идеи внесли в Книгу рекордов Украины. Киевский производитель эклеров — компания «БКК» — получила сертификат от Книги рекордов за «самую большую инсталляцию новогодней елки из эклеров».
Двумя днями ранее в городе Шумске Тернопольской области также отличились оригинальной елкой. Там создали огромную композицию из круассанов. На новогоднее дерево ушло четыре тысячи пирожных, а венчали инсталляцию 36 имбирных пряников — по числу населенных пунктов в Шумской общине.
Кондитеры из Шумска попали в Книгу рекордов в номинацию «Самая большая елка из круассанов».
Напомним, под Одессой креативные дизайнеры изготовили елку из ракушек. А в Киеве 19 января состоялась яркая и атмосферная церемония открытия главной новогодней елки Украины.
Фото Вєтрова Лана/Facebook, Київський БКК/Facebook, shumska-gromada.gov.ua
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