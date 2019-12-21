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Украина

Как в сказке: под Новый год на Полтавщине распустились подснежники

18:23 21 декабря 2019 34
подснежник
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Необычно теплый декабрь совсем сбил с толку природу: в Киеве пробиваются из-под земли тюльпаны, в Виннице зацвели сакуры. А под Полтавой цветут подснежники.

Белый цветок — предвестник весны — распустился на клумбе у врача-эпидемиолога Алины Деряги из райцентра Новые Санжары как раз ко Дню святого Николая. Женщина опубликовала впечатляющее фото на своей страннице в Facebook. «Подарок на зимнего святого Николая», — шутят ее друзья, комментируя фотографию (в заголовке).

Кстати, замечает Алина, в нынешнем году это уже второе цветение лесных подснежников возле ее дома. Первый раз они раскрылись 20 февраля, что тоже было необычно рано. А теперь — необычно поздно. Или тоже рано? В общем, с этим глобальным потеплением природа запуталась…

Между тем пасечники отмечают случаи вылета пчел из ульев. Как объяснил «ФАКТАМ» пасечник с большим стажем Николай Шамро из Гадяча, их жизненные процессы активизируются при температуре 8 градусов тепла. Если насекомые здоровые, то это никак на них не скажется — они снова залетят в улей. Но тепло и сырость стимулируют их размножение, а это может привести к вымиранию семей, поскольку пчелы сейчас ослаблены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нынешний аномально теплый декабрь установил несколько температурных рекордов.

Фото со страницы Алины Деряги в Facebook

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