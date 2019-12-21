Козерог вступает в права: что звезды сулят в 2020 году представителям этого знака зодиака

Стиль жизни

22 декабря с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Козерога. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Козерог — десятый знак зодиака, относящийся к стихии Земли и управляемый Сатурном, — рассказывает Валентина (на фото). — Он начинает отсчет с 22 декабря и заканчивается 20 января. О представителях этого знака говорят, что они всегда «застегнуты на все пуговицы»: это очень сдержанные люди, эмоции которых — порой сильные — спрятаны глубоко внутри и наружу практически не прорываются. Козероги являются одним из самых целеустремленных знаков Зодиака — они четко видят цель, намечают стратегию и тактику для ее достижения и упорно, не тормозя и не сворачивая в сторону, идут к ней. Они честолюбивы — им льстит похвала начальства и граничащее с восхищением внимание широкой публики. Как и любой другой знак, Козероги — приверженцы порядка, все вещи у них лежат на своих местах. К решению рабочих вопросов и жизненных проблем Козероги подходят с холодной головой, опираясь на логику и здравый смысл, не давая эмоциям увести себя в сторону.

Это также очень практичный и экономный знак, причем эти, в общем, положительные качества Козероги зачастую доводят до абсурда, демонстрируя жадность вплоть до скупости. Встречая на своем пути нужного человека, представители этого знака прежде всего прикидывают, чем он может быть им полезен. Девиз Козерога — «Я использую», и это касается не только обстоятельств и ситуаций, но и людей.

— Как можно охарактеризовать мужчину-Козерога?

— Мужчины этого знака — истинные джентльмены и дипломаты — сдержанны, немногословны, уверены в себе. Они часто становятся хорошими руководителями — поскольку в отличие от многих других знаков справедливо относятся ко всем подчиненным — и успешными бизнесменами: они не любят рисковать, но начатое всегда методично доводят до конца. Козероги-мужчины не любят пускать пыль в глаза, поэтому часто бывают равнодушны к дорогой брендовой одежде и прочим статусным вещам — часам, ручкам, запонкам. Их главное требование к таким предметам — чистота, опрятность и функциональность: зачем переплачивать за бренд, если костюм без заветной бирки выглядит и сидит ничуть не хуже?

Мужчина-Козерог не любит и не умеет говорить комплименты, но может обратить на себя внимание любой женщины, продемонстрировав ей свою надежность и дав ей понять, что она будет за ним как за каменной стеной. Нельзя сказать, что, выбирая спутницу жизни, Козерог не обратит внимания на ее внешность, но гораздо важнее для него общность взглядов и интересов, которые останутся после того, как пройдет очарование красоты и молодости. Мужчина-Козерог может изменять своей второй половинке, но сделает все для того, чтобы она об этом не узнала, семья для него — превыше всего.

— А чем отличаются от других знаков Козероги-женщины?

— Они могут обладать внешностью ангелов, но не стоит обольщаться на их счет. Внутри у этих неземных созданий — стальной стержень, дающий им возможность выстоять в любой жизненной ситуации. А для защиты у них есть стальные шипы, который они выпускают в случае необходимости. В повседневной жизни они и сами руководствуются строгой дисциплиной, и домочадцев к ней приучают. В доме, где хозяйкой является представительница этого знака, все делается по расписанию: стирка и уборка проводится в одни и те же дни, а на приготовление пищи отведены определенные часы. Женщина-Козерог хозяйственна и практична — она хорошо знает, что, когда и где покупать, чтобы не обвалить семейный бюджет. В случае необходимости она может соорудить обед из ничего — точнее, из того, что завалялось в холодильнике, и никто не заподозрит, что изысканные блюда приготовлены из «бросовых» продуктов. Мужчин женщина-Козерог привлекает контрастом внешнего вида и внутреннего содержания — показную холодность она компенсирует огненным темпераментом, который демонстрирует только наедине с близким человеком.

— У нее есть недостатки?

— К недостаткам женщины-Козерога можно отнести чопорность, прагматизм и гордыню. Представительницы этого знака часто становятся вдовами — в этом смысле они уступают пальму первенства только женщинам-Скорпионам, которые по вдовству являются бесспорными чемпионками. Выбирая между чувствами и деньгами, женщины этого знака в соответствии с мудростью о том, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, предпочтут деньги. Даже положительные качества женщины-Козерога часто бывают продиктованы ее меркантильностью. Так, верность мужу она рассматривает как верность его финансам. Такая женщина считает притоны и публичные дома омерзительными заведениями, но это не помешает ей стать хозяйкой такого заведения и получать от него доход. «Деньги не пахнут!» — девиз Козерогов всех полов.

— Что ждет представителей этого знака в ближайшее время?

— Наступающий год принесет им перемены во всех отраслях жизни — но, прежде всего, на работе и в личной жизни. В самое ближайшее время Козероги могут поменять место работы, расстаться с некогда любимым человеком и обрести нового, переехать на новое место жительства. Главное — быть готовыми к тому, что в ближайшее время жизнь изменится, и не пугаться намечающихся пертурбаций — все, что случится, в результате окажется к лучшему.

Напомним, 20 декабря Венера вошла в знак Водолея, в котором пробудет до 13 января 2020 года. О том, что это значит для жителей Земли, Валентина Виттрок рассказала ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter