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В Киеве мужчина устроил стрельбу на улице: есть пострадавшие
В Киеве снова стреляли на улице. На этот раз конфликт разгорелся на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. Трое мужчин бурно спорили, а затем, выясняя отношения, перешли к более серьезным аргументам. Старший из спорщиков — 49-летний киевлянин — достал резинострел и начал стрелять по оппонентам. Позже на месте происшествия были обнаружены шесть гильз.
Младший участник конфликта — 44-летний мужчина — оказался в больнице с травмами глаза, ранением обеих ног и грудной клетки. Еще одному пострадавшему — 33-летнему — оказали медпомощь на месте ЧП и отпустили домой.
Полиция задержала мужчину-стрелка, на которого указали свидетели. Любопытно, что у него нашли кобуру и разрешение на резинострел, но самого оружия не выявили. Хулигану за стрельбу в общественном месте грозит до семи лет лишения свободы (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее в селе под Киевом пьяный мужчина стрелял из пистолета по проезжающим автомобилям. А в самом Киеве водитель, которому не уступили дорогу, устроил поножовщину.
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