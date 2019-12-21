Украина

В Киеве на проспекте Гузара и на улице Владимирской перекроют движение (схема объезда)

22 декабря на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова) с 9:00 до 17:00 дорожники перекроют движение транспорта. Как сообщили в «Киевавтодоре», над проспектом (возле улицы Василенко) будут монтировать третью, последнюю, секцию пешеходного моста. Во время этих работ движение перекроют. Объезд организован с проспекта Гузара, по улице Гарматной, бульвару В. Гавела, улице Героев Севастополя до проспекта Гузара.

Некоторые автобусы из-за реконструкции моста изменят маршруты. Так, с 08:00 и ориентировочно до 17:00 автобусы №№ 69 и 155 (в режиме маршрутного такси) будут курсировать соответственно в направлении улицы Литвиненко-Вольгемут от станции метро «Дворец Спорта» и в направлении проспекта Л. Курбаса от станции метро «Почайна» до улицы Борщаговской по своей схеме, далее по улице Гарматной, бульвару Вацлава Гавела, улице Героев Севастополя, проспекту Любомира Гузара и снова по своим маршрутам.

В столице 22 декабря запланирован костюмированный Borjomi New Year Parade, и в связи с его проведением с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта по улице Владимирской (на отрезке от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 по ул. Владимирской). Также во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

- 22 декабря с 00:00 до 15:00 — на улице Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко (напротив Красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко) и на улице Владимирской, №№ 19, 21/20;

- 21 декабря и до 23:30 22 декабря — на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с улицей Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с улицей Терещенковской до пересечения с улицей Владимирской).

А в ночь на 22 декабря маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н (00:20 до 05:20) изменятся из-за реконструкции путепровода на пересечении проспекта Победы с улицами Довженко и Гетьмана, а также ремонтом контактной сети на бульваре Шевченко.

Движение будет организовано:

- № 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по своему маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому и далее по своей схеме;

- № 93Н, 94Н — соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы по собственным маршрутам, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко до ж/д вокзала «Южный».

Напомним, из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.

До конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), реконструируется пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район). В Киеве до 27 декабря ремонтируют улицу Богдана Хмельницкого.

Также сообщалось, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта. В период массовых мероприятий на Софийской площади 24, 31 декабря, 1 и 7 января ограничат (закроют) вход на станцию метро «Золотые ворота».

До 26 января перекрыта часть Владимирского проезда (от Малой Житомирской до Михайловской площади). Зато движение по улице Крещатик на новогодний период продолжается в выходные и праздничные дни.

До 26 января изменения в движении автобусов №№ 24, 114: по выходным и праздничным дням организовано движение по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик), что связано с празднованием Нового года на Софийской площади.

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