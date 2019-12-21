"Перемога чи зрада?": Витренко подробно разъяснил газовые договоренности с Россией

Украина

В новых газовых соглашениях, об условиях которых долго договаривались «Нафтогаз», «Газпром» и европейские представители, есть как минимум одна полная победа и несколько сложных компромиссов. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» подтвердили, что «Газпром» должен выплатить 3 млрд долларов «живыми деньгами» до конца года. «Таким образом будет полностью выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа», — подчеркнул Витренко.

Что касается транзита, то были определены минимальные объемы прокачки газа и минимальная длительность контракта — пять лет. «Перемога» или «зрада»? Газпром хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности — тоже примерно посередине между тем, что предлагал «Газпром», и тем, что хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс", — добавил исполнительный директор «Нафтогаза».

Также, по словам Витренко, в соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет указан заранее определенный тариф на транзит, а договор будет соответствовать европейским нормам, международному праву и будет регулироваться международным арбитражем.

Напомним, само газовое соглашение планируется подписать до 29 декабря 2019 года, а заработать оно должно с 1 января 2020 года.

Фото utg.ua

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