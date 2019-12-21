Загадывайте желания и следите за погодой: наступил день зимнего солнцестояния

Стиль жизни

22 декабря — день зимнего солнцестояния. О том, что означает этот день, почему наши предки считали его особенным и на какие приметы обращали внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

— Зимним солнцестоянием — или солнцеворотом — называют астрономическое явление, при котором Земля находится на максимально возможном отдалении от Солнца, — говорит Людмила. — В нынешнем году оно совпадает с вхождением Солнца в знак Козерога. Дню зимнего солнцестояния предшествует самая длинная ночь в году, после чего ночи будут становиться короче, а дни, хоть и ненамного — как говорят в народе, на воробьиный скок, — но увеличиваться. В наше время солнцестояние не имеет принципиального значения, но наши предки, занимавшиеся в большинстве своем сельским хозяйством, именно с этого дня начинали отсчет зимы — до зимнего солнцестояния для них продолжалась осень. Кстати, в этом году погода подтверждает их многолетние наблюдения.

День зимнего солнцестояния — энергетически очень сильное время, когда, согласно верованиям все тех же предков, соединяются в единое целое силы четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли. Прекрасное время для того, чтобы подобно природе, в которой начинаются процессы пробуждения (в скандинавских странах считают, что именно в это время пробуждается жизнь в семенах, посеянных осенью и зимующих в земле), оставить весь негатив в прошлом и перейти к будущему.

— Существуют какие-то ритуалы, предназначенные для этого дня?

— В этот день можно проводить духовные практики и загадывать желания — мощный энергетический поток, который в это время льется с неба на землю, усиливает их многократно. Можно начинать новые дела — они будут продвигаться легко, практически не встречая препятствий. Это также хорошее время для гадания — особенно на картах: считается, что они могут правдиво предсказать будущее.

Существует и ритуал на улучшение жизненной ситуации, для которого понадобятся только два листа бумаги и ручка. На первом нужно перечислить негативные события, произошедшие с вами в старом году. После этого, внимательно перечитав написанное, необходимо сжечь листок, про себя подумав о том, что вы отпускаете прошлое, и прежде всего — негативную его часть. На втором листе нужно перечислить все хорошее, чего вы хотели бы добиться — или получить — в новом году. Главное, не стесняться и просить по максимуму — в таком случае хотя бы половина ваших пожеланий сбудется наверняка. Этот лист бумаги нужно хранить в тайном месте, где никто до него не доберется. Время от времени можно будет доставать его и перечитывать то, что на нем написано. Вы с удивлением обнаружите, что некоторые пункты можно будет вычеркнуть, потому что они… сбылись.

В этот день также принято наблюдать за погодой. День зимнего солнцестояния определяет погоду вплоть до Нового года: если в этот день светит яркое солнце, то и последующие дни, включая 31 декабря, будут солнечными, и наоборот. Внимательно наблюдали за погодой и 25 декабря — у древних славян этот день назывался Спиридон Солнцеворот: если на него было тепло, то морозов ждали нескоро.

К тому же в день зимнего солнцестояния, а не 1 января, как можно было бы подумать, начинается новый астрономический год. И по тому, какие соединения звезд и планет образуются в этот момент на небосклоне, напрямую зависит то, как он пройдет.

— Что он нам несет?

— Первое, на что нужно обратить внимание, — квадратура Венеры и Урана. По словам известного астролога Ирины Звягиной, такое соотношение двух планет свидетельствует о том, что финансовые реформы, которые начнут проводить правительства во всем мире, будут носить непопулярный характер. Люди, которые голосовали за тех или иных политических деятелей, могут быть разочарованы их действиями, но до следующих выборов ничего нельзя будет сделать. Секстиль Марса с Ураном, по мнению Звягиной, говорит о том, что военные действия, в каком бы конце планеты они ни шли, в наступающем году вряд ли прекратятся — «горячие точки» таковыми и останутся. Тем не менее, в обществе, несмотря на закручивание экономических гаек, продолжится курс на духовное развитие и толерантность по отношению к тем, что думает и чувствует не так, как большинство людей.

Пребывание Луны в знаке Скорпиона дает повод для оптимизма: при всех трудностях, которые нас ожидают, мы все-таки сможем их пережить и выжить. На чем-то сэкономим, где-то затянем пояса, что-то перетерпим и, как говорится, прорвемся. Правда, проще будет тем, кто состоит в штате своего предприятия или организации, фрилансерам придется сложнее — чтобы сохранить нынешний уровень жизни, им придется крутиться еще больше, а возможно, и сменить род деятельности.

— Как отражается день зимнего солнцестояния на людях?

— В отличие от затмений, новолуний и полнолуний физиологического влияния на нас солнцеворот не оказывает. Можно говорить только о недостатке солнечного света, а стало быть, и необходимого для организма витамина D, который мы недополучаем в темное время суток. Но этот дефицит связан с осенними и зимними месяцами в целом, и один данный день тут ни при чем. К тому же, его можно компенсировать самыми разными способами — от поездок в жаркие страны на зимние каникулы до курса витаминов и обилия электрического света — возможно, он не добавит организму витамина D, но настроение точно повысит и от депрессии избавит.

Напомним, ранее Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» об идеально совместимых знаках зодиака.

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