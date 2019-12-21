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Деньги

Газовый договор с Росссией: в Минэкономики предрекли доллару еще большее падение

23:09 21 декабря 2019 208
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как были достигнуты предварительные договоренности о новом газовом договоре с Россией, Минэкономики настроилось на новое укрепление гривни и снижение курса доллара. Министр Тимофей Милованов считает, что прогноз по валютному курсу придется пересмотреть.

«Возможно, придется пересмотреть макропрогноз по курсу в части его большего укрепления», — приводит слова министра Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее валютные эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», также признавали, что на будущий курс обязательно повлияют условия нового соглашения о транзите российского газа в Европу после 2019 года.

Несмотря на то, что соглашение еще не подписано, а лишь приблизительно согласованы основные пункты, в Кабмине полны оптимизма. Министр энергетики Алексей Оржель считает, что теперь есть основания для снижения цен на газ для потребителей.

Полон оптимизма и премьер-министр Алексей Гончарук. Он считает, что от результатов переговоров по транзиту газа во многом зависят цены в платежках. А удачный исход переговоров определяет будущее снижение цен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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