Стали известны имена двух суперфиналистов "Х-фактора"

Шоу-бизнес

Финал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) стал одним из самых насыщенных эфиров. Четыре участника исполнили на сцене по три песни — ту, с которой пришли на кастинг, в паре со звездой и авторскую композицию. Самым неожиданным оказался дуэт Георгия Колдуна и Оли Поляковой, которые спели знаменитую «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

На сцене «Х-фактора» выступали Олег Винник, Сергей Бабкин и Макс Барских. Судьи никого не критиковали, отмечая высокий уровень подготовки участников.

Финалистами проекта стали: Антон Вельбой (команда Насти Каменских), Элина Иващенко и Мария Стопник (команда Игоря Кондратюка), Георгий Колдун (команда Оли Поляковой).

- Вы все достойны того, чтобы победить в сезоне, — сказала, обращаясь к вокалистам, Настя Каменских.

Судьи признали, что сильнейшая вокалистка проекта — Элина Иващенко, а самый яркий участник — Антон Вельбой. Впервые песню на украинском языке исполнил белорусский телеведущий и певец Георгий Колдун.

- Я слишком много пел на английском и русском языках, подумал, что надо теперь и на украинском, — признался «ФАКТАМ» Георгий Колдун. — Эта песня мне близка по стилистике. Правда, пришлось хорошо поработать над речью и произношением. Сейчас чувствую такое эмоциональное опустошение.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» выступили Сергей Бабкин и Олег Винник.

По результатам зрительского голосования, суперфиналистами десятого сезона стали: Элина Иващенко и Георгий Колдун. Георгий не смог удержаться от слез.

Антон Вельбой и Мария Стопник покинули проект.

— Спасибо всем, кто меня поддерживал, — сказала, прощаясь Мария. — Главное, не победа, а то, что я тут получила. Вы сделали меня лучше!

— «Х-фактор» — это было прекрасно и волшебно, — не сдержал эмоций Антон.



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