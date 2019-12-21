23.08 / 23.36 25.51 / 25.96
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Винник, Бабкин, Барских и... неизвестный: «Х-фактор» меняет правила

9:38 21 декабря 2019 190
Х-фактор
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 21 декабря, состоится большой финал вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Четверо финалистов выступят в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: артистом № 1 в Украине Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и популярным исполнителем Максом Барских. Имя четвертого артиста станет известно в прямом эфире. Звездные гости также подарят зрителям и свои сольные выступления.

— Это будет один из самых необычных, сложных и напряженных эфиров, — признался «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица. — Кроме интригующих дуэтов, участники готовят еще по две песни. Одна из них — та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. Другой трек — авторская песня.

Элина Иващенко исполнит песню, которую она написала для нацотбора на Евровидение. Ее наставник уверен, что этот хит может привести Элину к победе. Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка намерена взорвать сцену своим выступлением. Антон Вельбой обещает открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны. А Георгий Колдун расскажет, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

Лишь два вокалиста смогут попасть в суперфинал, который состоится 28 декабря.

Напомним, в финал 10 сезона вошли:

- Антон Вельбой, категория «Парни», наставница Настя Каменских;

- Элина Иващенко и Мария Стопник, категория «Девушки», наставник Игорь Кондратюк;

- Георгий Колдун, категория «Старше 30-ти», наставница Оля Полякова.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что любимец Оли Поляковой Георгий Колдун сделал громкое заявление.

Читайте и смотрите на сайте «ФАКТОВ», как проходил третий прямой эфир, а также видео выступлений участников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Модная прическа

Новые тренды в праздничных прическах: модные укладки и декор (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер