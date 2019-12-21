Винник, Бабкин, Барских и... неизвестный: «Х-фактор» меняет правила

Шоу-бизнес

В субботу, 21 декабря, состоится большой финал вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Четверо финалистов выступят в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: артистом № 1 в Украине Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и популярным исполнителем Максом Барских. Имя четвертого артиста станет известно в прямом эфире. Звездные гости также подарят зрителям и свои сольные выступления.

— Это будет один из самых необычных, сложных и напряженных эфиров, — признался «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица. — Кроме интригующих дуэтов, участники готовят еще по две песни. Одна из них — та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. Другой трек — авторская песня.

Элина Иващенко исполнит песню, которую она написала для нацотбора на Евровидение. Ее наставник уверен, что этот хит может привести Элину к победе. Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка намерена взорвать сцену своим выступлением. Антон Вельбой обещает открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны. А Георгий Колдун расскажет, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

Лишь два вокалиста смогут попасть в суперфинал, который состоится 28 декабря.

Напомним, в финал 10 сезона вошли:

- Антон Вельбой, категория «Парни», наставница Настя Каменских;

- Элина Иващенко и Мария Стопник, категория «Девушки», наставник Игорь Кондратюк;

- Георгий Колдун, категория «Старше 30-ти», наставница Оля Полякова.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что любимец Оли Поляковой Георгий Колдун сделал громкое заявление.

Читайте и смотрите на сайте «ФАКТОВ», как проходил третий прямой эфир, а также видео выступлений участников.

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