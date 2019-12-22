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Отчаянная служба доставки: в Киеве возмутились выходке курьера-зацепера (видео)
В Киеве видели немало странных курьеров по доставке еды. Но подростки, которых часто используют курьерские службы, и тут смели удивить. Молодые юноши придумали, как сочетать работу и экстремальные хобби, такие как зацепинг.
Юный курьер был замечен едущим на подножке троллейбуса, держась за стропы, крепимые к троллейбусным штангам. В процессе поездки молодой экстремал еще и пританцовывал, посылал сигналы следующим позади водителям, пытался спрыгнуть на ходу.
Видео опубликовано на странице Киев Оперативный.
Обсуждая видео, жители города сошлись на том, что принимая на работу курьеров, неплохо было бы требовать у них справку о вменяемости.
Прозвучала версия, что, возможно, курьера просто не обеспечили средствами передвижения, и он вынужден экономить.
Хотя более вероятным выглядит вариант, что зацепером курьер стал не от бедности, а от особых свойств характера.
В любом случае, киевляне признают, что обычно такие истории заканчиваются одинаково:
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выясняли, почему подростки так увлеклись зацепингом и осознают ли они опасность модного «развлечения».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!