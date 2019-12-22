Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту: названы преимущества нововведения

Украина

После того, как было объявлено о новых правилах поездок украинцев в Россию с 1 марта 2020 года, министр иностранных дел Вадим Пристайко нашел как минимум три выгоды от вводимой процедуры. Поездки не по внутреннему украинскому, а по заграничному паспорту дают преимущества как гражданину, так и государству.

«Меньше очередей, быстрее контроль, надежнее путешествие, — описывает министр Пристайко выгоды от нового порядка. — Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон».

Еще одно преимущество от поездок по загранпаспорту касается сугубо граждан — утерянный в поездке биометрический документ легче будет восстановить.

«Потеря старой аналоговой „книжки“ — это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину», — напомнил Пристайко. А документ нового типа восстанавливается быстрее, благодаря существующей цифровой базе биометрических паспортов.

Напомним, решение изменить правила въезда для украинцев в Россию Кабмин принял 18 декабря. МИД Украины предлагает не ждать марта и заблаговременно оформлять загранпаспорта как на украинской территории, так и в украинских диппредставительствах в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

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