Украина

"Холодильник побеждает зомбоящик": в сети показали шокирующие фото очередей на блокпостах на Донбассе

Перед периодом новогодних праздников стали особенно впечатляющими очереди на выезде из оккупированных регионов в подконтрольные Украине районы. Сказки кремлевских пропагандистов об «ужасах» Украины, благополучно забыты. Жители оккупированных регионов спешат получить выплаты и запастись продуктами.

«Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. Пенсии, холодильник и набитое пузо побеждает зомбоящик», — прокомментировал свежие фотоснимки военнослужащий ВСУ и известный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Журналист и блогер Денис Казанский обращает внимание, что на блокпостах боевиков отнюдь не заинтересованы в том, чтобы толпы выезжающих побыстрее рассосались. Создается впечатление, что там просто не обращают внимания на уходящие за горизонт очереди.

«Потому что смысл существования „ЛДНР“ — это издевательство над жителями Донбасса», — приходит к выводу журналист.

При этом не все жители оккупированного Донбасса готовы публично признать, что были обмануты телепропагандой. Комментаторы жалуются, что сталкивались с людьми, которые в публичных разговорах продолжают транслировать тезисы из телевизора.

Напомним, пункты пропуска на Донбассе в декабре перешли на новый режим работы, а также ввели новые правила для несовершеннолетних. Статистика говорит, что за осенний период 2019 года линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.

Фото Shtirlitz53/Twitter, den_kazansky/Twitter

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