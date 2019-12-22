В Украине проходят первые местные выборы в ОТО: все подробности (фото, видео)

Политика

В Украине 22 декабря проходят первые местные выборы в объединенные территориальные общины. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной полиции.

Так, выборы проходят в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТО в 21 области Украины. В частности, в Винницкой области — в трех ОТО, в Волынской области — в двух ОТО, в Днепропетровской области — в пяти ОТО, в Донецкой области — в одной ОТО, в Житомирской области — в одной ОТО, в Закарпатской области — в девяти «пятерых ОТО, в Запорожской области — в восьми ОТО, в Ивано-Франковской области — в шести ОТО, в Киевской области — в двух ОТО, в Кировоградской области — в шести ОТО, в Луганской области — в одной ОТО, в Николаевской области — в двух ОТО, в Одесской области — в пяти ОТО, в Полтавской области — в шести ОТО, в Ровно ской области — в девяти ОТО, в Тернопольской области — в четырех ОТО, в Харьковской области — в четырех ОТО, в Херсонской области — в двух ОТО, в Хмельницкой области — в четырех ОТО, в Черновицкой области — в одной ОТО, в Черниговской области — в пяти ОТО.

В этих выборах принимают участие 29 политических партий. В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 380 тысяч избирателей.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии, полиция взяла их под круглосуточную охрану.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 14 фактов, подкупом избирателей — 5 и фальсификация избирательных документов — 4 факта.

Как писали «ФАКТЫ», пропрезидентская партия «Слуга народа» пока не планирует подготовку к местным выборам, в том числе и в Киеве. Лидер «слуг народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что к выборам зимой партия подготовиться не успевает, ди и зимнее время для выборов не рекомендуют политологи, а весной смысл в выборах теряется, поскольку остается мало времени до очередной ротации в местных органах власти.

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