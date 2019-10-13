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В "Слуге народа" сделали любопытное заявление о досрочных местных выборах
Пропрезидентская партия «Слуга народа» пока не планирует подготовку к местным выборам, в том числе и в Киеве. Об этом сообщил лидер «слуг народа» в парламенте Давид Арахамия. Депутат дал понять, что к декабрьским выборам партия подготовиться не успевает, зимнее время для выборов не рекомендуют политологи, а весной смысл в выборах теряется, поскольку остается мало времени до очередной ротации в местных органах власти.
«На повестке дня нет выборов. К 8 декабря успеть было изначально нереально — какая-то фантазия… Между весной и осенью не большая разница. С точки зрения политтехнологий — зима не подходит, лучше все же осень (люди вернутся из отпусков, им захочется новой жизни). Весной нам не на руку», — рассказал Арахамия в интервью Lb.ua.
По словам депутата, партия не успевает подготовить кандидатов во все местные органы власти, а потому не спешит назначать голосование. «Местные выборы — это 149 тысяч людей. С таким трудом был собран список „Слуги народа“ из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч… Нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово», — подытожил Арахамия.
Напомним, ранее представитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил, что выборов в Киеве 8 декабря не будет, но допустил, что день голосования можно объявить весной.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!