Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до беседы с Зеленским: скандальные детали

Политика

В США найдены новые доказательства того, что Дональд Трамп теоретически мог использовать вопрос военной помощи для влияния на нового украинского президента. Именно эти подозрения в адрес Трампа в итоге вылились в дело об импичменте. 21 декабря были обнародованы документы, подтверждающие, что Трамп еще за месяц до скандально известного телефонного разговора с Зеленским попросил собрать сведения о военной помощи, выделяемой американцами Украине.

Опубликовала документы организация CPI («Центр интеграции общества»), объединяющая журналистов-расследователей. Согласно полученным сведениям, Трамп еще в июне заинтересовался статьей в газете Washington Examiner от 19.06.19 и поручил сотруднику Офиса по управлению и бюджету Майклу Даффи направить письмо в Пентагон и запросить более детальную информацию по данному вопросу.

Как сообщает Bloomberg, аналитики организации CPI также выяснили, что некие чиновники администрации Трампа приказали «поставить на паузу» выделение помощи Украине спустя час после того, как состоялась телефонная беседа Трампа и Зеленского 25 июля.

Публикации журналистов-расследователей прокомментировал сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута. По его словам, добытые сведения, конечно, важные, но по сути это «77-е доказательство одного и того же». «Внутренняя переписка показывает прямое участие Трампа. Персонал знал, что все это неправильно, но хранил тайну», — добавил сенатор.

Напомним, в ночь на 19 декабря нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент Трампу. Но для принятия окончательного решения требуются голоса не только Палаты представителей, но еще и сенаторов. Сам Трамп считает, что его враги начали «марш политического самоубийства», а победа все равно останется за президентом.

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