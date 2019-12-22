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Спорт

У Хабиба родился третий ребенок (фото)

13:09 22 декабря 2019 129
Хабиб Нурмагомедов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, защитивший в сентябре свой титул в бою против американца Дастина Порье, третий раз стал отцом. У знаменитого бойца родился мальчик, сообщает Sobytiya News со ссылкой на источник из окружения 31-летнего россиянина.

Отметим, что у Хабиба и его жены Патимат уже есть двое детей — четырехлетняя дочь Фатима и двухлетний сын Магомед.

Свою свадьбу пара сыграла в 2013 году. На немногочисленных фотографиях жена Хабиба находилась в длинной непрозрачной фате. Ее лицо было скрыто ото всех. Других фотографий Нурмагомедова с открытым лицом жены также нигде нет. Данный ритуал исходит из традиций дагестанского народа, а Хабиб, как известно, является уроженцем небольшого поселка Сильди, откуда в 12 лет вместе с семьей перебрался в Махачкалу.

Хабиб и его жена

По словам бойца, его жена — домохозяйка, занимается воспитанием детей, не работает и не посещает светские мероприятия.

Отметим, что за свой последний поединок Хабиб получил свыше 6 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в апреле на турнире UFC 249 в Нью-Йорке Хабиб сразится с Тони Фергюсоном.

Фото Instagram

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