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Происшествия

Застали на горячем: в Кривом Роге мужчина совращал 5-летнюю внучку

13:28 22 декабря 2019 112
педофилия
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, уличенного в совращении пятилетней девочки. От растлителя малолетних пострадала его родная внучка. Случай подтвердил статистику полиции о том, что педофилы не обязательно выбирают свою жертву среди незнакомых детей (хотя такие случаи тоже регистрируются), преступник вполне может оказаться в числе близких ребенка.

Выяснилось, что события в Кривом Роге происходили в микрорайоне «4-й Заречный». Пожилой мужчина вечером употреблял алкоголь, лег спать в детской комнате, а затем попытался напасть на ребенка. Неизвестно, как обернулось бы дело, если бы не вмешался отец девочки и не выгнал растлителя из дома. Об этом сообщает криворожский телеканал «Первый городской».

Полиция оперативно нашла подозреваемого, задержала его и доставила в отделение.

задержанный

Напомним, ранее в полиции предупредили, что лица, совершающие половые преступления против малолетних, могут найти свою жертву через социальные сети, наладить контакт, а затем воспользоваться доверчивостью ребенка.

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