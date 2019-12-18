22 декабря 2019

Сегодня в мире отмечается сразу несколько праздников, имеющих самое непосредственное отношение ко многим из нас. Ну, во-первых, День зимнего солнцестояния. В Китае и во многих других странах самый короткий день и самую длинную ночь в году принято отмечать проведением фестиваля Дунчжи (буквально — ''Вершина зимы''). В древнем Китае считалось, что именно с этого времени начинала подниматься ''мужская сила'' природы. В этот день императоры выезжали за город для совершения ритуалов жертвоприношения Небу, а простой народ, лепя за праздничным столом из рисовой муки фигурки животных, приносил жертвы своим предкам.

Не уверен, что кто-либо из вас, друзья мои, сегодня займётся лепкой фигурок черепах, поросят, коров или овец, по китайскому преданию, символизирующих счастье. Но не обратить внимание на особенности этого уникального дня зимнего солнцестояния всё-таки, согласитесь, сложно. Тем более, что в этот же день отмечается Международный день бардовской песни. Объяснить юному поколению, что собой представляет бардовская песня, сегодня достаточно непросто. Хотя, казалось бы, ещё не так давно трудно было представить себе поход в лес или в горы, организованный школьниками или студентами, без песен под гитару возле костра. Не говоря уже о фестивалях бардовской песни, собиравших в наших городах тысячи участников и слушателей.

Кстати, недавно только узнал о том, что одним из обязательных условий проведения Международного дня бардовской (или авторской) песни является исполнение знаменитой ''Молитвы'' Булата Окуджавы. Эту песню я в своей жизни слушал, наверное, тысячи раз. И готов слушать снова и снова. И вы сейчас поймёте, почему.

Пока Земля ещё вертится,

Пока ещё ярок свет,

Господи, дай же ты каждому,

Чего у него нет:

Мудрому дай голову,

Трусливому дай коня,

Дай счастливому денег…

И не забудь про меня.

Пока Земля ещё вертится —

Господи, твоя власть!

Дай рвущемуся к власти

Навластвоваться всласть.

Дай передышку щедрому,

Хоть до исхода дня.

Каину дай раскаяние…

И не забудь про меня.

Я знаю: ты всё умеешь,

Я верую в мудрость твою,

Как верит солдат убитый,

Что он проживает в раю,

Как верит каждое ухо

Тихим речам твоим,

Как веруем мы сами,

Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,

Зеленоглазый мой!

Пока Земля ещё вертится,

И это ей странно самой,

Пока ей ещё хватает

Времени и огня,

Дай же ты всем понемногу…

И не забудь про меня.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.