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У Путина нашли причину для срыва обмена пленными
Для обмена пленными между Украиной и террористами «ДНР» и «ЛНР» появилось «новое препятствие». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.
«В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — „всех на всех“, но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены», — сказал он.
Министр напомнил о существовании списков «подтвержденных» лиц, о местонахождении которых известно.
«Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все „процессуально очищенные“. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой», — заявил Лавров.
Как писали «ФАКТЫ», в день встречи ТКГ в Минске министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желаемого прогресса достичь не удалось, в частности, в вопросе обмена удерживаемых лиц.
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