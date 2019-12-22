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Политика

У Путина нашли причину для срыва обмена пленными

16:52 22 декабря 2019 601
Сергей Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

Для обмена пленными между Украиной и террористами «ДНР» и «ЛНР» появилось «новое препятствие». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

«В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — „всех на всех“, но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены», — сказал он.

Министр напомнил о существовании списков «подтвержденных» лиц, о местонахождении которых известно.

«Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все „процессуально очищенные“. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой», — заявил Лавров.

Как писали «ФАКТЫ», в день встречи ТКГ в Минске министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желаемого прогресса достичь не удалось, в частности, в вопросе обмена удерживаемых лиц.

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