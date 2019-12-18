Украина

Обмен пленными под угрозой: Пристайко рассказал о провале переговоров в Минске

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время консультаций в Минске 18 декабря не смогли достичь прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Напомним, только на оккупированном Донбассе боевики удерживают 250 украинцев.

«Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса», — констатировал украинский дипломат.

Также не удалось договориться о новом перемирии на Донбассе. Вместо этого стороны согласовали продление режима перемирия, объявленного в июле.

«Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия», — сказал министр.

Как сообщали «ФАКТЫ», 17 декабря главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник провели совместный брифинг, на котором «потребовали» от руководства Украины начать согласовывать вопросы реализации Комплекса мер с республиками Донбасса или признать свою неспособность выполнять «Минск-2».

Напомним, контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года по формуле «всех на всех». Заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции саммита «нормандской четверки» в Париже.

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